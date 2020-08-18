Tedavi görüyordu

Lefkoşa’nın tanınmış mimarlarından olan Semen Gündoğdu Kula yaşama veda etti

Tedavi görüyordu
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Lefkoşa'nın tanınmış simalarından İç Mimar Semen Gündoğdu Kula, 54 yaşında hayatını kaybetti. Ortaköy’ün sevilen isimlerinden biri olan Semen Gündoğdu Kula'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Kula, bir süredir Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyordu
İç Mimar olan Semen Gündoğdu Kula, iki yıl önce yerel seçimlerde Halkın Partisi’nden (HP) Lefkoşa Belediyesi Meclis üyeliğine adaylığını koymuştu. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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