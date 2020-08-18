Lefkoşa'nın tanınmış simalarından İç Mimar Semen Gündoğdu Kula, 54 yaşında hayatını kaybetti. Ortaköy’ün sevilen isimlerinden biri olan Semen Gündoğdu Kula'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Kula, bir süredir Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

İç Mimar olan Semen Gündoğdu Kula, iki yıl önce yerel seçimlerde Halkın Partisi’nden (HP) Lefkoşa Belediyesi Meclis üyeliğine adaylığını koymuştu.