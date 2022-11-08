Gidişat kötü 

Ölümle sonuçlanan trafik kazaları ülkenin kanayan yarası olmaya devam ediyor. Kasım ayının ilk haftası 27, 29 ve 54 yaşlarındaki 3 kişi yaşamını yitirirken, 85 de trafik kazası meydana geldi. Böylece 2022 yılının Ocak ayı ile Kasım’ın ilk haftasında trafik kazaları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 18’e çıktı.

Geride bıraktığımız haftada sürat başta olmak üzere çeşitli trafik suçları işleyen bin 177 sürücü hakkında yasal işlem yapılırken, yaşanan acılardan ders çıkarılmadığı gözler önüne serildi. Suç işleyen sürücülerden 185’şinin sürat yaptığı, 180’sinin seyir halindeyken cep telefonuyla konuştuğu, 37’sinin ise alkollü araç kullandığı belirtildi.

85 kazanın 25’i süratten kaynaklandı

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 31 Ekim-6 Kasım tarihlerinde arasında meydana gelen 85 kazada 27 kişi de yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının 25’i süratli araç kullanma, 21’i dikkatsiz sürüş yapma, 16’sı kavşakta durmama, 11’i yakın takip ve 12’si diğer etkenlerden kaynakladığı belirtildi.

Oluşan toplam hasarın 2 milyon 966 bin 900 TL olduğu kazaların 32’si Lefkoşa’da, 22’si Gazimağusa’da, 19’u Girne’de, 5’i Güzelyurt’ta, 7’si ise İskele’de meydana geldi.

Sürat birinci, tehlikeli sürüş ikinci sırada

Dönem içerisinde ülke genelinde yapılan trafik kontrolleri sonucunda, toplam 9 bin 181 araç sürücüsü kontrol edildi, bin 177 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Son bir haftada işlenen trafik suçları ve oranları şöyle:

Sürat:185

Tehlikeli sürüş:9

Dikkatsiz sürüş: 34

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 207

Sürüş ehliyetsiz araç kullanmak: 8

Alkollü araç kullanmak: 37

Seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak: 180

Emniyet kemersiz araç kullanmak: 99

Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 100

Trafik ışıklarına uymamak: 3

Muayenesiz araç kullanmak: 52

Sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak: 54

"A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak: 7

"B" özel işletme izinsiz araç kullanmak: 5

Tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak: 2

Koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak: 6

Diğer trafik suçları: 189

Kasım kötü başladı

Girne-Değirmenlik dağ yolunda 4 Kasım 2022 tarihinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada yönetimindeki beton mikseri devrilen 54 yaşındaki Mustafa Karaca yaşamını yitirmişti. Aynı günün akşamı saat 20.00 sıralarında Bafra oteller bölgesinde ters şeride giren araç taksi ile yüz yüze çarpışmış, kazada 29 yaşındaki Oğuzhan Karaaslan ile yanında yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Muhammet Oktay Örtlek hayatını kaybetmişti.