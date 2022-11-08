Kilotundan Eroin çıktı

Hüseyin ÇİÇEK

Yeniboğaziçi’nde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Sahil Operasyonu” sonucu180 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, bir kişi tutuklandı. Tutuklanan Adem Kaplan dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Duruşmada Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda Adem Kaplan isimli zanlının iç çamaşırında 110 gram eroin türü uyuşturucu madde ile 8 ayrı poşete sarılmış 70 gram metamfetamin bulunduğu belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Nurettin Enginer, 6 Kasım 2022 tarihinde, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair ihbar aldıklarını ve harekete geçtiklerini söyledi. Polis, zanlının, Yeniboğaziçi’nde sahile yakın bir alanda tespit edildiğini ifade etti. Polis memuru, zanlının üzerinde yapılan aramada, giymekte olduğu iç çamaşırının içerisinde, çoraba sarılı 110 gram “eroin” türü uyuşturucu madde ile 8 ayrı poşete sarılmış 70 gram “metamfetamin” türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini bildirdi. Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.