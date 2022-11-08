Kazalara davetiye çıkarıyor

Abdullah SUİÇMEZ

Ülkemizdeki trafik kazalarının bazıları sürücü hatalarından kaynaklanırken, bazıları da yollardaki altyapı eksikliklerinden dolayı meydana geliyor.

Bazı yollarda çelik bariyerler bulunmazken, bazılarında da yönlendirici ve bilgilendirici levhaların eksiliği kazaya davetiye çıkarıyor.

Ciddi kazaların ardından hasar gören bariyerler, eğilip bükülen levhalar uzun süre tamir edilmiyor, zamanla üzerindeki bilgiler silinen tabelalar yenilenmiyor.

Bu tabelalardan biri olan ve Dörtyol-Gazimağusa yönünü gösteren levhanın üzerindeki yazı tamamen silinerek okunmaz hale geldi.

Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, hem sürücülerin hem de yetkililerin trafik kazalarının en aza indirilmesi için üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.