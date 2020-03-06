Gizemi çözülemedi

Gazimağusa Limanı’na 23 Şubat 2020 tarihinde demirleyen POHNEİXS isimli kargo gemisinin hem evrakları hem adı hem de kaptan ile çalışanlarının verdiği tüm beyanların yalan olduğu ortaya çıktı.

KKTC Makamlarına ibraz ettikleri tüm belgeler sahte çıkan geminin asıl isminin de başka olduğu açıklandı.

İbraz edilen belgelerde geçen bilgilerin batık bir gemiye ait olduğu belirlendi.

Zonguldak Limanı’ndan geldiğini beyan eden kaptanın da yalan söylediği tespit edildi.

Yapılan araştırmada geminin Zonguldak Limanı’na giriş-çıkış yapmadığı belirlendi.

Geminin asıl isminin LADY MARİA olduğu ve boya ile üzerinin kapatılarak POHNEIXS yazıldığı kaydedildi.

Geminin mahkeme emri ile 9 Mart’a kadar limanda bağlı kalacağı belirtildi.

Gemiyle ilgili araştırma sürerken, Limanlar Dairesi Müdürlüğü, 23 Şubat 2020’de Gazimağusa Limanı’na demirleyen ve hakkında basında iddialar çıkan Togo bayraklı “POHNEIX S” adlı gemi ile ilgili açıklamada bulundu.

Geminin deklere ettiği Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) numarasının batık olan başka gemiye ait çıktığı kaydedilen açıklamada, geminin vermiş olduğu sertifikaların sahte olup aynı sahte Imo numarası kullanıldığı ifade edildi.