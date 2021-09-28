Para için yapmış

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 10 Eylül 2020 tarihinde düzenlenen operasyonda ele geçirilen 20 gram kokain, 2 kilo hintkeneviri ve 180 gram sentetik cannabinoid (bonzai) ile ilgili yargılanan Sheriff Mukhtar Kadı hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 10 yıl hapse mahkûm edildi. Sanığın para karşılığında kuryelik yaptığı, bu hususun ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirildiği belirtildi.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı.

Polisin 10 Eylül’de aldığı ihbarda bazı şahısların Ortaköy’de bir ağacın altına çanta sakladıklarının öğrenildiği belirtildi.

İhbar üzerine belirtilen yere giden polisin pusuya yattığı, bir süre sonra Sheriff Mukhtar Kadı’nın bir araç tarafından olay yerine bırakıldığı ifade edildi. Kadı’nın çantayı gizlendiği yerden aldığı sırada suçüstü tutuklandığı açıklandı. Çanta içerisinden 20 gram kokain, 2 kilo hintkeneviri ve 180 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde çıktığı hatırlatıldı.

Kararı açıklayan mahkeme başkanı Fadıl Aksun, sanık Sheriff Mukhtar Kadı’nın işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngören, çok ciddi suçlardan olduğunu ifade etti.

Aksun, sanığın para karşılığında uyuşturucular zulalı olduğu yerden aldığını, başka bir yere saklamaya çalıştığını belirterek, bu hususu aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Başkan Aksun, kamu menfaati gereği caydırıcı ceza takdir edilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Aksun, sanığı mahkûm olduğu suçlardan 10 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

