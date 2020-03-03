Gözünü şişirdi

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta alkol tüketimi yüzünden aile içinde yaşanan şiddet olayı mahkemeye yansıdı. Bu kez bir adam karısı çok içki içiyor diye olay çıkardı. Salman Karışık isimli şahıs, çok içki içiyor diye tartıştığı eşini darp etti. Eşinin gözüne yumruk atıp, başına vuran zanlı şikâyet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 28 Şubat 2020 tarihinde saat 17.30 sıralarında zanlının Haspolat’taki evinde meydana geldiğini söyledi. Polis, Salman Karışık’ın sürekli alkol aldığı gerekçesiyle tartıştığı eşi Z.K.’nin sol gözüne yumruk attıktan sonra, başına yumruk vurduğunu anlattı.

Polis, Z.K.’nin 29 Şubat tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürülerek muayene edildiğini söyledi.

Polis, zanlının 1 Mart 2020 tarihinde tespit edilip, tutuklandığını ifade etti. Zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 3 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 75 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.