‘Önümüzdeki 5 yıl önemli’

Melis GÜNEL

CTP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Diyalog Medya Kurumu’nu ziyaret ederek, Genel Direktör Reşat Akar ve kurumun yöneticileriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Akar, CTP Genel Başkanı Erhürman’ı ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı seçiminde başarı diledi.

Ülkenin kritik bir süreçten geçtiğini, bunu Erhürman’ın da vurguladığını belirten Akar, hiç olmazsa böylesi dönemlerde tüm partilerin zaman zaman bir araya gelerek ortak fikirler üzerinde tartışmasında fayda gördüklerini söyledi.

KKTC’deki seçimlerin arifesinde Rum Yönetimi tarafından 4 sınır kapısının kapatıldığını ve bunun ekonomiye ciddi sorunlar yaratacağını belirten Akar, Türkiye’nin içinde bulunduğu savaş koşullarının yanı sıra Ekonomik Protokollerin iflas etmesine de değinerek bu koşullar altında Türkiye’den yardım gelemeyeceğine dikkat çekti.

Akar: Herkes daha tedbirli olmalıdır

“Herkes daha tedbirli olmalıdır” diyen Diyalog Medya Genel Direktörü Reşat Akar, iş birliğine gereksinimin arttığını vurguladı. Akar, vatandaşın ayakta durabilmesi, kurumların iflas etmemesi için, partiler üstü çalışmaların olabileceğine inanç belirtti.

Tarafsız ve bağımsız yayıncılık

Reşat Akar, “Diyalog Medya Grubu olarak, bu seçim sürecinde daha önce de olduğu gibi tüm adaylara karşı eşit mesafede duracaklarını; tarafsız ve bağımsız yayıncılık yapacaklarını söyledi. Akar “Geçmiş seçimlerde olduğu gibi tarafsız duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Erhürman: Önemli olan seçimden sonraki 5 yıllık süreçtir

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da “Diyalog Medya Grubu’nun gerek görsel yayıncılıkta, gerekse yazılı basında şu ana kadarki tarafsız duruşuyla demokrasiye katkısından dolayı teşekkür ederim” dedi.

Erhürman, seçim döneminin bir buçuk iki ay içerisinde sonlanacağını ancak asıl önemli olanın Cumhurbaşkanlığı seçiminin bitmesi ardından başlayacak olan 5 yıllık süre olduğuna dikkat çekti. Tufan Erhürman, “Bu 5 yıllık süreç aslında önümüzdeki 15-20 yılı belirleyecek bir süre olarak görünüyor. Çünkü öyle bir durumda giriyoruz ki cumhurbaşkanlığı seçimine, hem dışarda hem içte önemli gelişmeler yaşanıyor. Çok ciddi tedirginlik yaratan unsurlar var” dedi.

Dışardaki unsurların artık ne kadar dışarda görülmesi gerektiği kapsamında emin olmadığına dikkat çeken Erhürman, özellikle adanın etrafında hidrokarbon bulunması ile birlikte Orta Doğu ve Akdeniz’deki sorunlarla eklemlenmiş durumda olunduğunu vurguladı. Tufan Erhürman, Hidrokarbon konusunun Orta Doğu ve Akdeniz denkleminin önemli bir parçası olduğunu ifade ederek, artık iç ve dış gelişme şeklinde ayrım yaparken “bu bizim dışımızdadır dolayısı ile bizi etkilemez” gibi bir yaklaşıma kapılmamak gerektiğinin önemini vurguladı.

Farklı bir düzenleme gerekiyor

İç gelişmelerde de görüşlerini paylaşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugüne kadar genel olarak ekonomik ve mali yaklaşımlarının Türkiye ile imzalan protokoller aracılığıyla gelen dış kaynağı da dikkate alınarak oluşturulduğuna dikkat çekti. Ancak son 2 yılda yaşanan süreç kapsamında artık Türkiye ile Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü çerçevesinde, “yeni bir düzlemeye geçmek durumundayız” diyen Erhürman, hükümetlerin değişmesine rağmen farklı bir düzleme gerek duyulduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraki 5 yıllık sürecin vizyonu konusunda tüm adayların konuşması gerektiğine inanç belirten Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının varlığını, kimliğini, kültürünü geliştirerek geleceğe taşımak açısından önümüzdeki 5 yıl büyük önem arz ediyor” dedi.