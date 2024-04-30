Güneye kaçıyordu

Suna ERDEN

Ercan Havaalanı’nda ele geçirilen 13 kilo uyuşturucuyla ilgili Hollandalı turist Muhad Baalwan’ın ardından Libyalı Zakarıya Behtaher de tutuklandı.

İki zanlı dün farkı saatlerde Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Elde edilen bilgilere göre; Hollanda’dan KKTC’ye uzanan uyuşturucu ticaretiyle ilgili kurye görevi gören Muhad Baalwan, Bentaher’in aldığı uçak biletleriyle sipariş üzerine uyuşturucu maddeyi valizine koyup, ülkeye getirdi.

Bentaher, Baalwan’ı alması için havaalanına taksi gönderdi.

Ancak gümrükte alıkonulan Hollandalı zanlı daha sonra tutuklanırken, harekete geçen Bentaher izlerini yok etmeye çalıştı. Bentaher, telefonundaki internet mesajları dahil tüm yazışmaları sildi, sim kartını kırdı ve attı.

Bentaher, dün sabaha karşı Akyar sınır kapısından geçiş yaparken narkotik ekipleri tarafından yakalandı.

Soruşturma geniş çaplı sürerken, uyuşturucu ticaretinin başındaki şahsın arandığı öğrenildi.

Baalwan suçunu kabul etti

Polis, 28 Nisan 2024 tarihinde saat 09.00’da Ercan Havalimanında zanlının valizinde Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri tarafından yapılan kontrolde, yarım kiloluk paketler halinde 13 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis, yapılan araştırmada zanlının daha önce iki kez ülkeye geldiğinin belirlendiğini açıkladı.

Kuryeye uçak bileti aldı

Polis, yapılan soruşturma sonucu Muhad Baalwan’ın ülkeye gelmesi için uçak bileti alan, havaalanına taksi gönderen zanlı Bentaher’in dün saat 03.30 sıralarında Akyar Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’a geçmek isterken tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının yakalanmadan önce telefonundaki tüm yazışmaları sildiğini, sim kartını ise imha ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada bir gram hintkeneviri ele geçirildiğini, soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme her iki zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Gümrük memurları takdir topladı

Öte yandan uyuşturucu maddenin ele geçirilmesini sağlayan gümrük memurları herkesin takdirini kazandı.



Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2024, 10:29