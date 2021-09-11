İkisi de kusurlu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 42 yaşındaki Ali Gökhan Demirbilek’in ölümüne, ikisi çocuk 3 kişinin yoğun bakıma girmesine neden olan kazanın sürücüleri Nagihan Şentürk ile Mehmet Behai Pınardan dün farklı saatlerde mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede Nagihan Şentürk’ün, trafik levha ve işaretlerine riayet etmediği, anayoldaki araçlara öncelik hakkı vermeden caddeye dikkatsizce giriş yaptığı belirtildi.

Diğer aracın sürücüsü Mehmet Behai Pınardan’ın ise kazanın yaşandığı kavşağa geldiği sırada süratini düşürmediği, 147 promil alkollü olduğu açıklandı. Ayrıca 3 Eylül tarihinde alkollü sürüş yaptığı gerekçesiyle Pınardan’ın ehliyetine bir yıl süreyle el konulduğu ifade edildi.

Polis: Özkantürk trafik işaretlerine uymadı

Mahkemede olguları aktaran Polis Müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk, ölümle sonuçlanan kazanın

9 Eylül 2021 tarihinde, saat 20.10 sıralarında Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde meydana geldiğini anımsattı. Polis, Nagihan Şentürk’ün yönetimindeki FT 677 plakalı araçla Özker Özgür Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin park yerinden trafik levha ve işaretlerine riayet etmeden ve anayoldaki araçlara öncelik hakkı vermeden caddeye dikkatsizce giriş yaptığını belirtti.

Polis, bu esnada çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru 147 promil alkollü içki tesiri altında seyretmekte olan Mehmet Behai Pınardan’ın yönetimindeki KM 555 plakalı salon aracının önünü tıkadığını ve iki aracın çarpıştığını ifade etti.



Olay yerinde can verdi

Polis, çarpışmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan FT 677 plakalı aracın yolun solundan çıkarak kaldırım üzerinde bulunan trafik levhasına, ardından ise yol dışında bulunan akasya ağacına vurarak durduğunu dile getirdi.

Özkantürk, kaza sonucu FT 677 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ali Gökhan Demirbilek’in aldığı yaralara dayanamayarak olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade etti.

Üç kişi yoğun bakımda

Özkantürk, FT 677 plakalı araç sürücüsü Nagihan Şentürk’ün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi Sevisinde tedavi altına alındığını, aynı araçta yolcu olarak bulunan 7 yaşındaki Öykü Su Şentürk ile 2 yaşındaki Murat Ateş Şentürk’ün Çocuk Yoğun Bakım Servisinde ve 44 yaşındaki Müzeyyen Demirbilek’in ise Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındığını bildirdi.

20 dakikada yakalandı

Polis Müfettiş Muavini Özkantürk, kazanın ardından KM 555 plakalı araç sürücüsü Mehmet Behai Pınardan’ın isim ve adres vermeden olay yerinden kaçtığını ancak 20 dakika sonra Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını vurguladı.

Özkantürk, Pınardan’ın 3 Eylül 2021 tarihinde yine alkol tesiri altında araç sürmesinden dolayı ehliyetine bir yıl süreyle el konulduğunu ve zanlının kaza anında kavşağa geldiği sırada süratini düşürmediğini açıkladı.

Özkantürk, kaza sonucu FT 677 plakalı araçta 20 bin TL, KM 555 plakalı araçta 50 bin TL, trafik levhasında bin TL, akasya ağacında ise 500 TL tahmini hasar oluştuğunu belirtti.

Polis Müfettiş Muavini Özkantürk, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, her iki sürücünün 3’er gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.