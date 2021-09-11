Ruh hastanesine gönderilecek

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yaşandığı iddia edilen olayda evine çay içmeye çağırdığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Coşkun Tüylü tutuklandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının evine misafir olarak gelen 38 yaşındaki kadını zorla yatağa yatırdığı, kalça ve göğüslerini okşayarak, "Herkesle oluyorsun, benimle de olacaksın” dediği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis memuru, cinsel taciz ve darp olayının 17 Ağustos 2021 tarihinde, saat 09.00 sıralarında zanlının Ortaköy bölgesindeki evinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının daha önceden tanıdığı 38 yaşındaki kadını evine çay içmeye çağırdığını ifade etti. Polis, kadın eve girer girmez zanlının onu oturma odasındaki yatağa doğru ittiğini, rızası olmadan göğüslerini ve kalçasını okşamak suretiyle cinsel saldırı suçunu işlediğini dile getirdi. Polis, zanlının cinsel saldırı esnasında "Herkesle oluyorsun, benimle de olacaksın" demek suretiyle de cinsel tacizde bulunduğunu ifade etti.

Şikayetin 9 Eylül 2021 tarihinde yapıldığını belirten polis, zanlının gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, alınması gereken ifadeler olduğunu, cep telefonu dökümlerinin inceleneceğini, ayrıca şikâyetçi kadın ile zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirileceğini vurgulayarak, 3 gün tutukluluk emri talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.