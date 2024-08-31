Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta dün 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle tüm kamu kuruluşları tatil yaptı. Tatilli fırsat bilen binlerce kişi kara sınır kapılarından güneye akın etti.

Çok sayıda Kıbrıslı Rum da akaryakıt alımı için güneyden kuzeye geçti.

Lefkoşa’nın Metehan sınır kapısının yanı sıra Beyarmudu kapısında uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşlar, geçişlerin işkenceye dönüştüğünü belirterek her iki toplum liderine de “çözün bu sorunu” diyerek mesaj gönderdi.

Metehan kapısında Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar, gerek alış-veriş, gerekse ziyaret amacıyla güneye geçtiklerini belirtirken, her iki kapıda muhaceret işlemlerinin ağır yürümesinden yakındı. Vatandaşlar “bizim muhaceret memurlarımız canla başla çalışıyor ama kimlik kartındaki bilgileri bilgisayara aktarmak zaman alıyor” dedi.

Ne dediler…?

Zeki Çeler

“Metehan’da yaşanılan sıkıntı her iki yönetiminde bir zafiyetidir, Güney tarafında da aynı sıkıntı var bizim tarafta da zaman zaman kapılarda yoğunluktan dolayı sıkışıklıklar oluyor. Ancak her iki yönetimde bu sıkıntılara gerektiği gibi eğilmiyorlar olan buradaki Rumlara ve Kıbrıslı Türklere oluyor.”

Yosef Yusif

“Ben Öğretmenim ve Kormacit’te yaşıyorum bazen güneye geçişler hep böyle sıkıntılı oluyor.

Bu sıkıntıyı yaşamak bizler için zaman kaybına neden oluyor.

Rum yönetiminin ve Türk yönetiminin geçişleri rahatlatacak önlem almalarında fayda olacaktır.”

Osman Tosbıyık

“Bu sıkıntıyı her gün ve her hafta yaşıyoruz. Ülkemizdeki tüm sınır kapılarında bu sıkıntılar mevcut Pile’de ve Bostancı kapısı da aynı durumdadır.”

Susan Suzi

“Kormacite’te yaşıyorum her defasında güneye geçişlerde kuyrukta takılıyoruz. Yöneticilerin bu konulara hassasiyet ile eğilmeleri gerekmektedir.”

Yıldız Ali

“Ne zaman güneye geçsek bu sıkıntılar oluyor. Bu sıkıntıların en erken zamanda çözülmesi gerekiyor daha neyi bekliyorlar anlamadık.”

Fuat Hazeyeller

“Ben buraya Gazimağusa’dan geldim. Mağusada ki sınır kapısı da aynı bu şekildedir. Kalıcı bir çözüm bulunmadı, bu sıkıntıyı her geçişte yaşıyoruz.”

Ali Madencioğlu

“Sınır kapılarındaki sorunlar nasıl çözülür, neler yapılabilir, bunların her iki tarafın yönetimi tarafından ele alınıp, çözüm üretilmesi gerekiyor. Yoksa insanlar kapılarda mağdur olmaya devam edecek.”

Bahadır Şener

“Metehan sürekli yoğun, özellikle tatil günleri ve hafta sonları oldukça kalabalık oluyor. En azından özel günlerde, tatillerde ve hafta sonları kapılardaki personel sayısı artırılabilir.”

Fırat Güran

“Sınır kapılarındaki sorunlar çözülemiyor. Sadece Metehan değil tüm kapılarda yoğunluk var. İnsanlar saatlerce araçlarında bekliyor. Özellikle Metehan eziyet kapısına dönüştü.”

Foto altı:

Metehan Sınır Kapısında uzun araç kuyrukları oluştu, bekleme süresi bir saati aştı

Yayaların kullandığı Lokmacı kapısından kuzeye geçen turistler tarihi yerleri ziyaret etti

Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2024, 10:01