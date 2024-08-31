Güney Kıbrıs, 2024 yılının ilk altı ayında turizmden bir milyar 136 milyon Euro gelir elde ettiği; bir önceki yılın aynı dönemine göre gelirlerde artış kaydedildiği bildirildi.

Rum İstatistik Enstitüsü’nün açıklamasına göre; 2023 yılının aynı döneminde bu rakam bir milyar 90 milyon 100 bin Euro oldu.

Turistlerin harcamalarının da artış kaydettiğini yazan gazete, 2023 yılının ilk altı ayında 791 milyon Euro olan harcama miktarının 2024 yılının aynı döneminde 798 milyon Euro olduğunu aktardı.

Ülkeye gelen turistlerin yüzde 36'sını, Güney Kıbrıs’ın en çok turist aldığı İngiltere'den olduğuna işaret edilen haberde, İngiltere’den gelenlerin harcamalarının kişi başı ortalamasının günde 94,66 Euro olduğu belirtildi. En çok turist gelen ülke sıralamasında ikinci sırada yer alan İsrailli turistlerin ise kişi başı harcama ortalamasının 146 Euro olduğu kaydedildi.