Sorunlar aktarıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pakistan Kültür ve Dayanışma Birliği Başkanı Shahzad Khurram’ı kabul ederek görüştü.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de yaşayan Pakistanlıların çalışarak başarılı noktalara geldiklerini takdir ettiğini ifade ederek, Pakistan ve Türk milletinin kültür, din ve inançlarının aynı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, tüm Pakistanlılara sevgilerini iletti.



Shahzad Khurram da, Cumhurbaşkanı Tatar’a KKTC’de yaşayan Pakistan kökenli KKTC vatandaşlarının sorunlarını aktararak, yapılabilecekler ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.Khurram, Cumhurbaşkanı Tatar’ın sergilediği duruşu takdir ettiğini belirterek, “milli davanın kazanılacağına” inanç belirtti.

Tacikistanlılar Derneği’ni kabul etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tacikistanlılar Derneği Başkanı Jamset Turaev’i kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, “Sizleri burada görmekten dolayı çok mutluyum. Burada bir yakınlık var. Bu yakınlık; tarihsel süreçte, kalbi duygularla kendini göstermektedir” dedi.