Satıcı aranıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de askeri yasak bölge içerisinde olduğu bir esnada şüpheli görülerek gözaltına alınan ve yapılan aramada pantolonunun cebinde 28 gram uyuşturucu ile bıçak bulunan Kemal Ulutaş hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlı uyuşturucu maddeyi 2020 yılı Ekim ayı içerisinde bir şahıstan 30 gramını bin 500 liraya aldığını öne sürerken, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, zanlıya uyuşturucu madde veren şahsın arandığı belirtilerek ek süre talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Kemal Ulutaş’ın 18 Ekim 2020 tarihinde saat 22.00 sıralarında Alayköy’de birinci derecede askeri yasak bölge içerisinde olduğu bir esnada askeri personel tarafından şüpheli vaziyette tespit edildiğini söyledi.

30 gram bin 500 TL

Polis, gözaltına alınan zanlının üzerinde arama yapıldığını, uyuşturucu madde bulunması üzerine narkotik ekiplerine haber verildiğini belirtti. Polis, olay mahalline giden narkotik ekiplerinin zanlının üzerinde arama yaptığını, 28 gram hintkeneviri ve avcı bıçağı bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada uyuşturucu maddeyi Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde bir şahıstan bin 500 TL karşılığında 30 gram olarak aldığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının ifadesinin araştırılacağını, kendisine uyuşturucu verdiğini iddia ettiği şahsın arandığını, ayrıca çevre güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceğini belirterek, 5 gün tutukluluk talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme hakkında askeri yasak bölgeyi ihlal, bıçak taşıma ve uyuşturucu suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.