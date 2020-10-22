Polis peşinde

Suna ERDEN

Girne- Değirmenlik dağ yolunda anayolunda dün akşam meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkıp takla attı. Yol kenarında tavanı üzerinde ters bir şekilde duran kiralık aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yoldan geçenlerin kazayı görüp bildirmesi üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Kaza mahallinde yapılan incelemelerin ardından kiralık araç çekici ile kaldırıldı. Polis, kaza yaptıktan sonra sırra kadem basan sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza dün saat 19.45 sıralarında Girne-Değirmenlik anayolu üzerinde meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir sürücü, ZLZ 563 plakalı kiralık araçla Girne’de Değirmenlik istikametine doğru seyrederken, sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip, yoldan çıktı; takla atarak savruldu.

Yol kenarında ters bir şekilde duran aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Olay yerine giden polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından kaza yapan aracı yoldan kaldırdı.

Polis, kaza yaptıktan sonra kayıplara karışan sürücünün peşine düştü.