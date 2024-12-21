Halk konuşuyor

Ömer KADİROĞLU

2024 yılının sevindirici ve üzücü olaylarını değerlendiren vatandaşlar, yılın başarılı siyasileri ve güvenilen isimleri de ortaya koydu.

Bugünden başlayarak halkın görüşlerini yayınlıyoruz…

Ne dediler..?

Mehmet İmamoğlu

“2024 yılında beni üzen olaylar yaşımdan dolayı yaşadığım sağlık sorunlarıdır. 2024 yılında geçim sıkıntısı ülke olarak arttı. 2024 yılında en başarılı gördüğüm siyasi isim Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’dır. Bu ülkede güvendiğim takdir ettiğim isimler Diyalog Medya Gurubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Milletvekillerimizden Fikri Toros ve Salahi Şahiner’dir.”

Ömer Tosun

“2024 yılında bizi üzen olay hayat pahalılığıdır. Her markette ayrı ayrı fiyatların olması da bizleri üzen bir durumdur. Ülkede huzurlu olmamız da mutlu eden tarafıdır. 2024 yılında geçimimiz daha da zorlanmıştır. 32 sene yatırım yaptım 38 bin lira emekli maaşı alıyorum. 2024 yılında başarılı gördüğüm bir isim ne yazık ki yoktur. Ülkede en fazla güvendiğim takdir ettiğim isimler Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’dur.”

Remzi Kudret

“2024 yılında beni üzen olaylar dünyadaki çevre felaketleri, ,insanların toprak uğruna boşu boşuna öldürülmesi, meclisimizin uzun süre bir meclis başkanını seçememesi oldu. Özellikle yaşadığımız ülkede pek mutlu olduğumuz söylenemez. 2024 yılında geçim sıkıntısı daha da arttı. 2024 yılında en başarılı gördüğüm siyasetçi Gönyeli Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’dur. Ülkede en fazla güvendiğim ve takdir ettiğim isim Reşat Akar’dır.”

Hüseyin Seymen

“2024 yılında beni en fazla üzen birkaç yakınımı kaybetmek olmuştur. Mutlu olduğumuz tek konu ise sağlığımızın yerinde olmasıdır. 2024 yılında geçim sıkıntımız kesinlikle daha da artmıştır. 2024 yılında başarılı gördüğüm bir siyasi isim yoktur.”

Mihrace Ürer

“2024 yılında beni en çok üzen pahalılıktır. Ülkede mutlu olduğumuz hiç bir şey yoktur. Bu pahalılık karşısında geçimimiz 2024 yılında daha da kötü bir hal aldı. Bu ülkede güvendiğim kimse yoktur ben sadece Allah’a güvenirim.”

Vedat Çıdan

“1974 yılında Limasol’dan Güzelyurt’a geldim ve o zamanlar çok daha güzeldi ancak şimdi insanlar pahalılıktan bir şeyler bulup yiyemiyor. Ekonomi çok köyü oldu ve geçim sıkıntısı çok daha fazla arttı. 2024 yılında hiçbir siyasiyi başarılı görmüyorum. Ülkede en fazla güvendiğim ve takdir ettiğim isim Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’dır. Çok yaman adamdır.”

Ahmet Arslangazi

“2024 yılında üzüldüğüm de mutlu olduğum da pek bir durum olmadı. 2024 yılında geçim durumumuz da orta halli geçti. 2024 yılında en başarılı gördüğüm siyasetçi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dır. Ülkede en fazla güvendiğim takdir ettiğim rahmetli Mustafa Hacıali’ydi.”