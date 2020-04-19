‘Corona savaşı’

Rum Yönetimi’nin KKTC’ye yaptığı ilaç ve tıbbi malzeme yardımı konusunda, KKTC Hükümeti ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı arasında yaşanan tartışma Rum basınında geniş yer aldı.

Fileleftheros gazetesi “Tatar-Akıncı Korona Savaşı… Hükümet’in Yardımı İşgal Bölgelerinde Büyük Siyasi Mesele Haline Geldi” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Rum Yönetimi’nin KKTC’ye gönderdiği ilaç ve tıbbi malzemelerin “büyük siyasi mesele” haline geldiğini ve her geçen gün şiddetini artıran “korona savaşlarının” Ekim ayında yapılacak olan seçimle ilişkili olduğunu yazdı.

Gazete, iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla Perşembe günü yapılan ilaç ve tıbbi malzeme yardımının Başbakan Ersin Tatar’ı “kızdırdığını” ve Tatar’ın, bu malzemelerin KKTC’ye yasadışı yollarla girdiğinden söz ettiğini; akabinde de Akıncı’nın kaçakçılık suçundan kendisi aleyhinde soruşturma açılmasını beklediğine dair paylaşım yaptığını kaydetti.

Haberde, Harmancı’nın açıklamalarına da yer verildi.

Sözcü açıklama yaptı

Bu arada, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios da, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’dan, geçmişte de yaptığı gibi, konuyla ilgili benzer bir tepki gelip gelmeyeceğini beklediklerini açıkladı.

Gazete, Kusios’un bu açıklamasıyla, Spehar’ın Rum Hükümeti’nin koronavirüs nedeniyle geçiş kapılarını kapatma kararıyla ilgili tepkisine atıfta bulunduğunu yazdı.

Haberde, Kusios’un, “Rum Hükümeti’nin Kıbrıslı Türk hemşerilerle dayanışmaya hazır olduğunu” ifade ettiği kaydedildi.

Alithia gazetesi ise, “Teslim Alınmaları ‘Yasadışı’ Diyor… Mustafa Akıncı: Lefkoşa Belediye Başkanı ile Birlikte Kaçakçılık Suçundan Soruşturma Bekliyoruz, Tufan Erhürman: Yeter Artık, Serdar Denktaş: Delireceğiz” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Akıncı ve Harmancı’nın yaptığı açıklamaların yanı sıra, CTP Başkanı Tufan Erhürman ile DP Milletvekili Serdar Denktaş’ın konuyla ilgili tepkisine yer verdi.

Haber, Haravgi gazetesinde ise “Akıncı ile Harmancı Tatar’ın Maskesini Düşürdü” başlığıyla aktarıldı.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2020, 04:00