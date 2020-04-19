Pozitif vaka yok

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saate 274 test yapıldı, yeni Coronavirüs vakasına rastlanmadı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 108’de kalırken, önceki gün test sonuçları pozitif çıkan öğretmen, hemşire ve tamircinin temas ettikleri kişiler belirlendi.

Tespit edilen 25 kişiye yapılan test sonuçları negatif çıkarken, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde görevli sağlık ekiplerinin de taramadan geçirildiği, pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Covid-19 ile ilgili son durumu açıkladı. Bakan Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 274 olduğunu, dün herhangi bir pozitif vaka tespit edilmediğini söyledi.

Pilli, önceki gün tespit edilen yeni 3 vakanın temaslılarında herhangi bir pozitif vaka bulunmadığını belirtti.

Bakan Pilli, pozitif çıkan hemşirenin durumunun iyi olduğunu, sağlık çalışanlarına yapılan testlerde de pozitif vaka tespit edilmediğini açıkladı.

Covid-19’un dünyada etkisi gösterdiği andan itibaren halkın sağlığı için 7-24 çalıştıklarını vurgulayan Bakan Pilli, “Halkımız bize güvensin. Biz test sayısını günden güne artırmaya ve çalışmaya devam ediyoruz. Halkımız da önlemlerini almaya devam ederek bizlere yardımcı olsun” dedi.

Coronada son durum

Dün yapılan test sayısı: 274

Yeni vaka: 0

Dün iyileşip taburcu edilen: 0

Dün kaybedilen vaka: 0

Yapılan toplam test: 5829

Toplam vaka sayısı: 108

İyileşip taburcu olanların toplamı: 81

Tedavisi devam eden hasta sayısı: 23

Toplam kaybedilen vaka: 4

Yoğun bakımda yatan hasta: 0