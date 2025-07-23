Bunun ne işi var Kıbrıs’ta

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 258 miligram alkolle direksiyon başına geçen Charles Agbonson kazaya neden oldu. Toplam 4 araç ile bir motosikletin karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken, 455 bin TL’lik maddi zarar oluştu. Olayın ardından tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Ehliyetine el konulan zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere 400 bin TL nakit teminatla serbest bırakıldı. Zanlının ülkede öğrenci olarak bulunduğu açıklanırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis; 21 Temmuz 2025 tarihinde, saat 19.35 sıralarında zanlı Charles Agbonson’un 258 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LT 734 plakalı salon araç ile Lefkoşa’da Şehit Mustafa Akdeniz Sokak üzerinde seyrettiği sırada, yolun sonunda bulunan Şehit Ö. Muhtar Sokak’a dikkatsizce giriş yaptığını belirtti.

Polis memuru; zanlının sola dönüşe geçtiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek, o esnada park halinde bulunan İ.E.’nin sorumluluğundaki SJ 427 plakalı motosikletin sağ yan kısmına çarptığını açıkladı.

Araçlarda maddi hasar oluştu

Polis; durmadan yoluna devam eden zanlının, yine aynı apartman önünde park halinde bulunan K.G.’nin sorumluluğundaki NU 879 plakalı salon aracın sağ yan kısmına ve M.A.’nın sorumluluğundaki PA 655 plakalı salon aracın hem sağ hem de sol yan kısmına çarptığını kaydetti.

Polis; PA 655 plakalı aracın da savrularak, aynı apartman önünde park halinde bulunan E.B.’nin sorumluluğundaki JS 511 plakalı salon araca sol yan kısmıyla çarptığını söyledi.

Polis memuru; kazada yaralanan olmadığını, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis memuru; NU 879 plakalı araçta 110 bin TL, SJ 427 plakalı motosiklette 105 bin TL, PA 655 plakalı araçta 100 bin TL, zanlının aracı LT 734 plakada 80 bin TL ve JS 511 plakalı araçta 60 bin TL olmak üze-re toplamda 455 bin TL tutarında zarar oluştuğunu açıkladı.

Polis; Nijerya uyruklu zanlının yaklaşık 3 yıldır KKTC’de öğrenci izniyle ikamet ettiğini ve hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışını yasaklanmasına, 400 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi. Ayrıca zanlının ehliyetine de geçici olarak el konuldu.