Hasar büyük

Kırklar köyünün çöplük mevkiinde dün yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkan yangın kısa sürede çevreye yayıldı. Yangına itfaiye ekipleri, askeri personel ve bölge halkı müdahale etti. Elbirliğiyle söndürülen yangında 300 dönüm anız, 60 adet rulo balya, yaklaşık 100 dönüm biçilmemiş arpa, 50 akasya ağacı ile 9 adet telefon zarar gördü.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, yangın dün saat 15.00 sıralarında, Kırklar köyünün çöplük mevkiinde başladı.



Yangının rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak çevreye yayılması sonucu, ilk tespitlere göre yaklaşık 300 dönüm anız, 60 adet rulo balya, yaklaşık 100 dönüm biçilmemiş arpa tamamen, 50 adet akasya ağacı ile 9 adet telefon direği ise kısmen yanarak zarar meydana geldi.Yangına itfaiye, askeri personel ile bölge halkı traktörle müdahale etti.Yangının söndürüldüğü, soğutma çalışmaları yapıldığı belirtildi.