Zarar 260 bin lira

Minareliköy Kirli Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Hatipoğlu Tic. LTD isimli geri dönüşüm fabrikasının avlusundaki malzemeleri kundakladıkları tespit edilen İsa Akdeniz, Beha Yakışıklı ve Mehmet Soğancı dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan biri teminat şartı gereği cezaevine gönderilirken, diğer ikisi hakkında tutuklama emri alındı.

Fabrika avlusunda çıkan yangının ise 260 bin TL maddi hasara yol açtığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, Minareliköy Kirli Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Hatipoğlu Tic. LTD isimli geri dönüşüm fabrikasının avlusunda 11 Mayıs 2021 tarihinde yangın çıktığını anımsattı. Polis, yangında kırık plastik torbaları, 3 ton kırılmış plastik ve avluda işlem görmemiş yaklaşık 300 ton atık naylonun hasar gördüğünü ifade etti.



Polis, yangın sonucu 260 bin TL zarar meydana geldiğini açıkladı. Yangınla ilgili yapılan araştırmada olayın kundaklama olduğunun tespit edildiğini söyledi.Soruşturma memuru, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısı görülen İsa Akdeniz, Beha Yakışıklı ve Mehmet Soğancı’nın gözaltına alındığını ifade etti.Soruşturma kapsamında Akdeniz’in ifadesinin alındığını kaydeden polis, karakolda tutuklu kalmasına gerek olmadığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.Polis, Beha Yakışıklı ve Mehmet Soğancı’nın ise bir gün süreyle tutuklu kalmasını istedi.Mahkeme, İsa Akdeniz’in 40 günü aşmamak şartıyla cezaevine gönderilmesine, diğer iki zanlının ise soruşturma için bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.