‘Sağlığımız tehlikede’

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) yaptığı ve kamuoyundan gizlendiğini savunduğu tahlil sonuçlarına göre son alınan akaryakıtın “kirli” olduğunun çıktığını ve “halk sağlığının bilerek tehlikeye atıldığını” ileri sürdü.

Özersay, partiye gelen verilere göre, tahlil sonuçlarının mevzuata göre “1 milyon TL ceza verilmesi gereken kirlilikte çıktığını” da savundu.

“Şu anda zehirleniyoruz ve Kurumu elinde tutanlar bunu biliyorlar. Bilgesine rağmen bile isteye bizi zehirliyorlar” diyen Kudret Özersay, “Bu kötü yönetimin tek sorumlusu Erhan Arıklı değildir, tüm Bakanlar Kurulu’dur” diye konuştu.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, bir televizyon programına katılarak gündemi değerlendirdi.

HP Genel Başkanı Özersay, Kıb-Tek’in yaptığı ve kamuoyundan gizlendiğini savunduğu tahlil sonuçlarına göre “son alınan akaryakıtın kirli olduğunun çıktığını ve halk sağlığının bilerek tehlikeye atıldığını” söyledi. Özersay, partinin kısa bir süre teyit ettiği bilgileri paylaşarak, şunları söyledi:

Kurumun kendi içinde yaptırdığı tahlillerde son alınan yakıtın belirlenen oranların üstünde değerlere sahip olduğu ortaya çıktı. Bize gelen verilere göre; tahlil sonuçları akaryakıtın mevzuata göre 1 milyon Türk Lirası ceza verilmesi gereken kirlilikte çıkmıştır. Şu hatırlatmayı yapmak istiyorum; bu tahlilleri kendileri yaptırdılar. Sonuçlarını da biliyorlar ama yönetim kurulunun bazı üyeleriyle bu bilgileri paylaşmıyorlar. Şu anda zehirleniyoruz ve kurumu elinde tutanlar da bunu biliyorlar. Bilmesine rağmen, bile isteye bizi zehirliyorlar. Zehirlenmek, ölmek istemiyoruz.