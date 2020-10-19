Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunu kazanan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, UBP’nin Sarayönü’ndeki Genel Merkezi önünde halka hitap etti.

Tatar, “KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı olarak en iyi şekilde sizlere hizmet vereceğim. Bütünlüğümüz için, uzlaşıcı bir kültürün yerleşmesi için birlik, beraberlik, toplumsal barış için en iyi şekilde hizmetlerin devamı için halkımdan hiç kopmadan bu görevi yürüteceğim” dedi. Anayasa gereği, tarafsızlığını koruyarak tüm halkın cumhurbaşkanı olduğunun bilinci içinde herkesi kucaklayacağını vurgulayan Ersin Tatar, çalışmalarını Kıbrıs Türk halkının sesini, toplumsal uzlaşı, toplumsal barış ve bütünlük içinde dünyaya duyurmak için yürüteceğini vurguladı.

Tüm halka teşekkür etti

Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendi demokrasisi ve sandığa yansıyan iradesiyle kendisini Cumhurbaşkanı seçtiğini söyleyerek, kendisine oy veren vermeyen tüm halka teşekkür etti.

Kutuplaşarak değil, birlik, beraberlik, bütünlük içinde KKTC’yi daha ileriye taşımak ve daha güvenli bir gelecek sunmak için çalışacağını vurgulayan Tatar, seçime katılan diğer adaylara, kendisine destek veren YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile kendisine açık destek belirten Rauf Denktaş’a da teşekkür etti.

Ersin Tatar, pandemi süresince yaşanan sıkıntılara değinerek, olağanüstü koşullarda çalıştıklarını anlattı ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve arkadaşlarına da teşekkür etti.

Tatar, bu süreçte KKTC’nin yanında olan, destek olan anavatan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Fuat Oktay’a da teşekkürlerini sundu.

Türkiye’ye dil uzatanları reddediyoruz, kınıyoruz

“Seçim malzemesi yapmak için Türkiye’ye dil uzatanları reddediyoruz, kınıyoruz” şeklinde konuşan Ersin Tatar, gerilimin geride kaldığını, bundan sonra çalışma, birlik ve beraberlik KKTC’nin ileri nasıl taşınacağının düşünülmesi, bunun için çalışılması gerektiğini kaydetti.

Herkesi kucaklayacağım

Anayasa gereği, tarafsızlığını koruyarak tüm halkın cumhurbaşkanı olduğunun bilinci içinde herkesi kucaklayacağını vurgulayan Ersin Tatar, çalışmalarını Kıbrıs Türk halkının sesini, toplumsal uzlaşı, toplumsal barış ve bütünlük içinde dünyaya duyurmak için yürüteceğini vurguladı.

Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs’ta çok ezildiklerini, göçmen olduklarını ancak 1974 Barış Harekatı sonrasında kendi devletlerini kurduklarını söyleyen Ersin Tatar, “Kıbrıslı Türkler vardır, var olacaktır” dedi.

Güneye mesaj

Güney Kıbrıs’ta seçim sonuçlarını takip edenlere de bir mesaj veren Ersin Tatar, “Kıbrıs’ta bir çözüme varız, ancak bu anlaşmanın şartlarını Kıbrıs Türk halkı kendi iradesiyle kabul edecektir” dedi.

KKTC’ye uygulanan ambargolar ve KKTC’ye direkt uçuşlara izin verilmemesi konusuna da değinen Ersin Tatar, oynanan oyunun Kıbrıs Türk halkını ezmek, yıldırmak ve Kıbrıslı Türkleri mahkum etmek olduğunu, asla böyle bir oyuna gelinmeyeceğini vurguladı.

Tatar, hiç yılmadan bu günlere geldiklerini söyleyerek, Kıbrıs Türk halkının hiçbir zaman ezik olmaması için, yılmadan, devlete sahip çıkarak, egemenlik ve bağımsızlık, yepyeni, daha mutlu ve güvenli bir gelecek için çalışacaklarını kaydetti.

Tatar konuşmasını şöyle sürdürdü:

“KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı olarak en iyi şekilde sizlere hizmet vereceğim. Bütünlüğümüz için, uzlaşıcı bir kültürün yerleşmesi için birlik, beraberlik, toplumsal barış için en iyi şekilde hizmetlerin devamı için halkımdan hiç kopmadan bu görevi yürüteceğim.”

Yeni bir hükümet kurulacak

Tatar, ayrıca yeni görevine başlamasıyla ülkede yeni bir hükümetin de kurulacağını söyledi.

Tatar, Anayasal değerlendirmeler yapılarak hükümetle ilgili sürecin belirleneceğini; sayı itibarıyla bir sıkıntı olursa o zaman seçim hükümetinin de gündeme gelebileceğini ifade etti.

Akıncı ile tartışmalar geride kaldı

Seçim kampanyası sırasında yaşanan tartışmaların geride kaldığını kaydeden Tatar, “Dördüncü Cumhurbaşkanının da görüş ve önerilerini alıp ilişkileri en iyi şekilde sürdürmek bize yakışandır. Benim Sayın Akıncı ile kişisel olarak hiçbir sıkıntım olmamıştır” dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020, 10:57