Taksiye bindirip hastaneye yolladı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşanan olayda ev arkadaşıyla kavga eden Arnold Che Numhord, bıçağa sarıldı. Mutfak masraflarına ortak olmadığı gerekçesiyle ev arkadaşını 17 santimlik bıçakla yaralayan zanlı kısa sürede pişman oldu. Zanlı, sağ omuzundan yaraladığı arkadaşını taksiye bindirip hastaneye gönderdi. Yaralı şahıs tedavi altına alınırken, zanlı Arnold Che Numhord tutuklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mahir Türe, zanlının 26 Ocak 2021 tarihinde, mutfak masrafları için para vermediği gerekçesiyle ev arkadaşıyla kavga ettiğini söyledi. Türe, zanlının, tartışma sırasında, 17 santim uzunluğundaki bıçak ile ev arkadaşını omuz kısmından bıçakladığını belirtti. Türe, zanlının, daha sonra arkadaşını bir taksi ile hastaneye yolladığını aktardı. Zanlının tutuklandığını kaydeden Türe, soruşturmanın devam ettiğini ancak geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Türe, teminat talep ederken, zanlının, geçtiğimiz Eylül ayından itibaren ülkede izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini de aktardı. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, bir ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.