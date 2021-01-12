806 sürücü suç işledi

KKTC’de geçtiğimiz hafta 36 trafik kazası meydana geldi, 6 kişi yaralandı. Aynı tarihler arasında yapılan kontrollerde suç işlediği tespit edilen 806 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; 4-10 Ocak tarihlerini kapsayan süre içinde KKTC'de toplam 36 trafik kazası meydana geldi, bu kazalardan beşi yaralanmayla ve 31’i hasarla sonuçlanırken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 6 kişi yaralandı.

Dönem içinde meydana gelen trafik kaza sebepleri arasında; 11 süratli araç kullanmak, 7 dikkatsiz sürüş yapmak, 7 kavşakta durmamak, 6 yakın takip ve 5 diğer etkenler yer aldı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 316 bin 300 TL olurken, kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa: 10, Gazimağusa: 11, Girne: 6, Güzelyurt: 2, İskele: 7.”

Toplam 7 bin 119 araç sürücüsü kontrol edildi

Polisin 4-10 Ocak tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7 bin 119 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 806 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (252), tehlikeli sürüş (4), dikkatsiz sürüş (11), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (59), s/ehliyetsiz araç kullanmak (12), alkollü araç kullanmak (7), seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak (147), trafik levha ve işaretlerine uymamak (76), trafik ışıklarına uymamak (2), muayenesiz araç kullanmak (28), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (27), "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (2), "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak (4), takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak (2) ve diğer trafik suçları (173) rapor edildi.”