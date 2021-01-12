Onur ULAĞ

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde bugüne kadar alınan kararlardan mağdur olduklarını öne süren Güney Kıbrıs’ta çalışan işçiler dün Meclis önünde eylem yaptı. Meclis önünde bir süre bekleyen eylemciler, Başbakan Ersan Saner’le görüşme yaptı ancak olumlu bir sonuç çıkmadı. Eylemciler ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşanırken, işçiler “İşimize, bize engel olmayın” dedi.

İşçiler, Sağlık Üst Kurulu’ndan kendilerine ilişkin herhangi olumlu bir sonuç çıkmaması halinde, bugün araçlı eylem yapacaklarını açıkladı.

Saner belge istedi, eylemciler tepki gösterdi

Güneyde çalışan işçiler, dün yine eylem yaptı. İşçiler, sabah saatlerinde Kuğulu Park’ta toplanarak Meclis önüne yürüdü.

Meclis önünde toplanan eylemciler, Başbakan Ersan Saner’le görüşmek istedi. Eylemciler, ekmek paralarını kazanmaları gerektiğini ifade ederek, “Bırakın işimize gidelim, ailemize bakalım” diyerek, slogan attı.

Eylem nedeniyle Meclis yolu güzergâhı trafiğe kapandı, zaman zaman polisle eylemciler arasında tansiyon yükseldi.

Bir saat süren bekleyişin ardından saat 11.30 civarında, Başbakan Ersan Saner, işçi temsilcilerini kabul ederek görüştü.

Görüşme sonrası açıklama yapan işçi temsilci, karantina otelinde kalmayı reddettiklerini ilettiklerini, buna karşılık işçilerin güneyde çalıştığına dair belgeleri getirmelerinin istendiğini açıkladı. Çalışanların bazıları bu talebe tepki gösterdi. Pile ve üstlerde çalışanların da geçişlerinin iptal edilmesini istedi.

İşçiler ne istiyor

Güney Kıbrıs’ta birçok sektör kapalı olmasına rağmen inşaat sektörünün açık olduğunu belirten işçiler, zaten her tarafın kapalı olduğunu, direkt iş alanına gidip gelmelerinin sıkıntı yaratmayacağını belirtti. Bazı işçiler, güneye geçişler konusunda çifte standart uygulanmamasını da istedi.

İşçiler, Pile köyünde ve Üstler bölgesinde yaşayan işçilere uygulanan prosedürün kendilerine de uygulanmasını talep etti.

Uygulamaya göre; Pile’de ikamet eden veya Pile’de çalışan kişiler ile BM, AB, İngiliz Üsleri, Ara Bölge, Kayıp Şahıslar ve Barış Gücü çalışanları son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantinasız olarak ülkeye giriş yapabiliyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 11:30