2 bin lirasını harcadı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir araba yıkama yerinde yarı zamanlı olarak çalıştığı sırada müşteriye ait araçtan 23 bin TL çaldığı tespit edilen Jean Etoga dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının çaldığı parayı evde ceketinin astarına sakladığı belirtildi. Çalınan paranın 21 bin TL’sinin bulunduğu kaydedilirken, zanlının ifadesinde 2 bin lirasını harcadığını söylediği aktarıldı.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Emin Özbilen, Kamerun uyruklu zanlının 5 Ocak tarihinde Gülseren bölgesinde faaliyet gösteren araç yıkama yerinde yarı zamanlı olarak çalıştığını ve Erkin Arıkan’a ait aracın torpido bölümündeki 23 bin TL’yi sirkat ettiğini açıkladı.

Olayın Arıkan tarafından 7 Ocak tarihinde polise rapor edildiğini belirten Özbilen, aynı gün mahkeme emriyle zanlıya ait ikametgâhta yapılan aramada, dolap içerisinde ceketin astarına gizlenmiş vaziyette 21 bin TL bulunarak emare alındığını söyledi. Zanlının ifadesinde çaldığı parayla bir çift eşofman aldığını söylediğini kaydeden polis, söz konusu eşofmanın emare alındığını belirtti.

Zanlı Etoga’nın 8 Ocak tarihinde mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk süresinin temin edildiğin belirten Özbilen, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını ve ülkede öğrenci olarak bulunduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, zanlının 5 bin TL nakdi teminat yatırması şartlarıyla serbest bırakılmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 11:35