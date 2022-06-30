15 Temmuz’a kadar gezilebilecek

Girne Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin desteği ile faaliyet gösteren 60+ Tazelenme Üniversitesi’ne devam eden katılımcılar tarafından hazırlanan “İkinci Bahar” sergisi; Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Girne Milletvekili Fikri Toros’un katıldığı törenle açıldı. Sergi, 15 Temmuz’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

Serginin açılış töreninde sırasıyla Girne Üniversitesi Mütevelli Heyeti Kurucu Başkanı ve Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencisi Zülal Karlıova, 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Emete Toros ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

Sergi hakkında bilgi veren Zülal Karlıova, “Sosyal sorumluluk prensibiyle yola çıkarak KKTC’de hayata geçirdiği 60+ Tazelenme Üniversitesi ile bizlere ücretsiz eğitim görme ve ders verme imkanı sağlayan Girne Üniversitesi yönetimine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

+60 Tazelenme Üniversitesi’ne ikinci döneminde katıldığını söyleyen Karlıova, “İlk yıl yoğun programım nedeniyle dahil olamamıştım. Ancak ikinci yıl, ilk işim 60+ Tazelenme Üniversitesi’ne kayıt yaptırmak oldu. Bununla birlikte üniversitemizin öğrencilerine resim dersi vermem konusunda teklif geldi. Ancak ilk dersimizin yapılacağı gün COVID-19 pandemisi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. Fakat biz pes etmedik. Okulumuz online olarak derslerimize devam edebileceğimizi söyledi ve bugün burada çeşitli tekniklerle yapılmış 20 eseri sizlerle buluşturduk. Bu güzel ailenin bir parçası olduğumdan dolayı çok mutluyum” dedi.