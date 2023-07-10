Tümünü harcadı

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Kıraathanede bir şahsa ait 300 Euro ve 3 bin TL'yi çalan Galfa, olaydan 4 gün sonra yakalandı

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Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde Sadığın Kıraathanesi isimli işletmeden bir şahsa ait 300 Euro ve 3 bin TL'yi çalan Mustafa Burak Galfa kamera görüntüleri sayesinde tespit edildi. Olaydan 4 gün sonra yakalanan zanlının çaldığı paralara ulaşılamadı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.
Soruşturmayı yapan polis,  zanlının 4 Temmuz 2023 tarihinde saat 04.00 sıralarında Surlar içinde faaliyet gösteren Sadığın Kıraathanesi isimli işletmeden Y.P.’nin bırakmış olduğu çanta içerisinde bulunan 300 Euro ve 3 bin TL'yi çaldığını aktardı. Polis, yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını ve incelenen kamera görüntüleri sayesinde paraları çalan şahsın Mustafa Burak Galfa olduğunun belirlendiğini ifade etti.
Polis, zanlının 8 Temmuz 2023 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis zanlının suçunu itiraf ettiğini söyledi.
Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, çalınan paraların henüz bulunmadığını belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkeme talebi kabul etti.

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