Tümünü harcadı

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde Sadığın Kıraathanesi isimli işletmeden bir şahsa ait 300 Euro ve 3 bin TL'yi çalan Mustafa Burak Galfa kamera görüntüleri sayesinde tespit edildi. Olaydan 4 gün sonra yakalanan zanlının çaldığı paralara ulaşılamadı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 4 Temmuz 2023 tarihinde saat 04.00 sıralarında Surlar içinde faaliyet gösteren Sadığın Kıraathanesi isimli işletmeden Y.P.’nin bırakmış olduğu çanta içerisinde bulunan 300 Euro ve 3 bin TL'yi çaldığını aktardı. Polis, yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını ve incelenen kamera görüntüleri sayesinde paraları çalan şahsın Mustafa Burak Galfa olduğunun belirlendiğini ifade etti.

Polis, zanlının 8 Temmuz 2023 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis zanlının suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, çalınan paraların henüz bulunmadığını belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.