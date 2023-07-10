Polis araştıracak

Facebookta tanıştıktan sonra arkadaş olduğunu kadının güvenini kazanıp, şifresini öğrendikten sonra bankamatik kartını çaldığı ve 5 bin lira çektiği iddia edilen Mustafa Ergüder şikayet üzerine tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 7 Temmuz 2023 tarihinde saat 10.00 sıralarında zanlı Mustafa Ergüder’in daha önceden Facebook uygulaması üzerinden tanışmış olduğu İ.G.’ye ait bankamatik hesap kartını çaldıktan sonra Alsancak’ta bulunan TEB Bankasının ATM cihazında kullanmak suretiyle 5 bin TL çektiğini söyledi. Polis, zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini, bazı beyanlarda bulunduğunu ve bunların araştırılacağını dile getirdi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

