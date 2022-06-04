Rapor hazırlayacak

Ombudsman İlkan Varol, Girne Kaşgar Court bölgesinde deniz renginin değişmesine yol açan kirliliği yerinde inceledi.

Varol dün sabah saat 09.30’da Çevre Koruma Dairesi Müdürü Emir Akyıllar, Girne Belediyesi Kanalizasyon Şube Amiri Ahmet Türker ve diğer yetkililerle birlikte bölgede incelemede bulundu ve konuyla ilgili bilgi aldı.

Varol inceleme sonrası basına yaptığı açıklamada, Ombudsman Yasası’nın verdiği yetkiye istinaden soruşturma açıldığını ve soruşturmanın devam edeceğini, soruşturma sonucu hazırlanacak raporun daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Cezai işlem uyguladı

Bu arada Çevre Koruma Dairesi de önceki gün Girne Kaşkar bölgesinde denize atık su deşarj edildiğini tespit ederek, Girne Belediyesi’ne cezai işlem uyguladı.

Açıklamada, Çevre Koruma Dairesine önceki gün gelen ihbar üzerine daire ekiplerinin olay yerinde inceleme yaparak, Girne Belediyesine ait arıtma tesisinde yaşanan arıza nedeni ile atık suyun denize deşarj edildiğini rapor ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Belediye ile yapılan görüşme sonucunda pompa istasyonunda gerçekleşen tıkanma dolayısıyla atık su deşarjının yaşandığı, müdahale edilip gerekli tamiratın yapıldığı bilgisi verildiği” de belirtildi.

Açıklamada, “Bu yaşanan çevre kirliliği nedeni ile bakanlığımıza bağlı Çevre Koruma Dairesi yetkilileri bugün Girne Belediyesi’ne giderek 28.000 Türk Liralık ceza ihbarnamesi kesmiştir. Girne Belediyesi aynı suçu aynı bölgede 20-03-2019 tarihinde de gerçekleştirmesi dolayısı ile 18/2012 Çevre Yasası 78 (3) maddesi gereği cezası artırılarak tebliğ edilmiştir” ifadelerine yer verildi.