Yoksulluk artıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ekonomik koşulların ülkeyi bir döngüye soktuğunu, paranın alım gücünün düştüğünü, hayat pahalılığı kadar artış verildiğini ancak meselenin; “elimize geçen parayla kaç ekmek, süt alabileceğimizdir” dedi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman, katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Tufan Erhürman, “Yaşananlar kader değildir, umut vardır” ifadelerini kullanarak, ülkede yaşanan sorunları çözecek bilgi birikiminin de, kaynağın da olduğuna dikkat çekti.

"Bu kadar nüfusu ve 23 üniversiteyi ülkenin kaldıramayacağına" dikkat çeken Erhürman, dört ayda bir hayat pahalılığı vermekle de insanların alım gücünün korunamadığını söyledi.

İçinde bulunulan ekonomik koşulların, memleketi bir döngüye soktuğuna dikkat çeken Erhürman, paranın alım gücünün düştüğünü vurguladı.

Hayat pahalılığının, dövizin artışından hızlı bir şekilde arttığına işaret eden Erhürman, “Hayat pahalılığı kadar artış veriyoruz” denilerek, kamu maaşlarının arttığını, şimdi asgari ücretlinin de aynı sarmala girdiğini kaydetti. Tufan Erhürman, “Mesele, elimize geçen parayla kaç ekmek, süt alabileceğimizdir” dedi.

Asgari ücretin yükselmesinin de piyasada fiyatlandığını ifade eden Erhürman, "sürekli bir yoksullaşma yaşandığını" kaydetti.

Defalarca öneriler yaptıklarını ifade eden Erhürman, 2018 yılında hükümette oldukları dönemde yaptıklarından örnekler verdi.

İlgili sektörün paydaşlarıyla görüşülmesi gerektiğine dikkat çeken Erhürman, sorunların bu şekilde ortaklaşarak çözülebileceğini belirtti.

Küçük işletmelerin yaşadıkları zorluklardan da bahseden Erhürman, en önemli giderin personel gideri olduğunu kaydetti ve elektrik, akaryakıt gibi girdilerin de pahalı olduğunu söyledi.

Sermaye açısından sıkıntı yok

Memlekette sermaye açısından bir sıkıntı bulunmadığını dile getiren Erhürman, eğitim ile ilgili de konuştu.

Ülkede 23 üniversite bulunduğunu belirten Erhürman, “İstediğin sistemi kur denetleyemezsin. Bu ülkenin nüfusu, kültürel yapısı, alt yapısı, 23 üniversiteyi kaldırmaz. Bu ülke bu kadar nüfusu da kaldırmaz” dedi, karşılarındaki zihniyetin yönetme gailesinde olmadığı görüşünü ifade etti.