Bu katliam unutulmayacak

Emir ERTORUN

Larnaka’da 1964 yılında öldürülen 11 şehit anısına yapılan Kayıp Otobüs Anıtı açıldı.

13 Mayıs 1964 tarihinde Lârnaka’dan Dikelya İngiliz Üsler Bölgesindeki iş yerlerine giderken, Rum Polisleri tarafından otobüsleri yoldan çevrilerek kaçırılan ve kurşuna dizildikten sonra Larnaka’ya bağlı Oroklini Rum köyü civarındaki bir su kuyusuna atılan 11 şehit, 2007 yılında Otonom Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmaları sonucunda bulunurken, kayıp otobüs bulunamadı.

Anıtta yapılan müzede, 11 şehidin, hunharca katledildikten sonra atıldıkları kuyudan çıkarıldıklarında üzerlerinde bulunan eşyalar da sergilenecek.

İskele’de yapılan Kayıp Otobüs Anıtı açılışı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılışa, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, Azerbaycan ile Türkiye’den konuklar ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

Anıtın yapım aşamasını gösteren sunum ve Kayıp Otobüs Belgeseli klip gösteriminin ardından konuşmalar yapıldı.

Belgeseli hazırlayan ve açılış töreninin sunumunu yapan Fevzi Tanpınar, belgeselin 47 yıl sonra anıtın da 60 yıl sonra yapılmasından dolayı şehitlerden özür diledi ve daha fazla geç kalmadan toplumsal belleğe sahip çıkmaları, gelecek nesillere aktarmaları gerektiğini söyledi.

Etkinlikte kimler konuştu?

Açılış etkinliğinde; Larnakalılar Derneği Başkanı Zarifşen Menteşoğlu, Şehit çocuğu Celal Dimililer,

Larnakalılar Derneği Onursal Başkanı Göksel Saydam, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Türkiye- KKTC parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre,

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Din İşleri Temsilcisi tarafından şehitlerin anısına dua okundu ve Kayıp Otobüs Anıtı açıldı. Daha sonra lokma dağıtıldı.

Açılışta, 11 Şehit anısına 11 servi ağacı da, şehit ailelerinin yakınları tarafından dikildi.

