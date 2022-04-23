Karar 26 Nisan’da

Girne’de 8 Şubat 2022 tarihinde silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı’nın (53) korumaları Türkistan Gülce ile Halil Işık hakkındaki yargı süreci tamamlandı. Falyalı’ya yönelik saldırı esnasında havaya ateş açtıkları gerekçesiyle tutuklanan, soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderilen sanıklar dün yeniden Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Sanıkların davası karar için 26 Nisan 2022 tarihine ertelendi.

Davanın dünkü oturumunda sanıklar yargılanacakları, ‘kanunsuz ateşli silah, patlayıcı madde taşıma, tasarruf ve meskûn mahalde ateş açma’ suçlarından itham edildi. Sanıklar davalarına kabul yönünde beyan verdi.

İthamın ardından sanıkların avukatı Mustafa Şener, müvekkillerinin aleyhlerine getirilen davaları kabul ettiklerini, en erken zamanda bitmesini istediklerini söyledi.

Şener’in savunmasının ardından mahkeme heyeti, davayı karara bağlamak üzere 26 Nisan’a erteledi.

Sanıkların başka suçlardan askıda olan davaları da yargılama sürecinde dikkate alınacak.

Ne olmuştu

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde yaşanan olayda Halil Falyalı’ya silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yapılan soruşturmada Türkistan Gülce ile Halil Işık’ın ateş açtıkları tespit edilmişti. Soruşturmayı yapan polis, Gülce'nin 2 el, Işık'ın ise 3 el havaya ateş ettiğini belirtmişti.