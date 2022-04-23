Çarşı gerildi

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren Lapis Kuyumculuk isimli iş yeri önceki gece kurşunlandı.

Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, iş yerinin vitrin camı hasar gördü. Polis silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatırken, Diyalog’a konuşan iş yeri sahibi Ahmet Şanlıtürk, olayın perde gerisini anlattı.

Şanlıtürk, saldırıdan birkaç gün önce tanımadığı bir şahsın telefonla aradığını, 4 bin sterlin istediğini söyledi. Şanlıtürk, aynı şahsın olay gününün sabahı yeniden arayarak, “Dükkânına sıktırdım, 7 bin sterlin borcun var” dediğini aktardı.

Önce kurşunlattı sonra haber verdi

Surlariçi’nde Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Lapis Kuyumculuk isimli iş yeri gece saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, kuyumcunun vitrin camlarına bir el ateş edip kaçtı. Silahlı saldırının ardından kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs, iş yeri sahibini arayarak, dükkânını kurşunlattırdığını söyledi. İş yeri sahibi Ahmet Şanlıtürk, polisi arayarak durumu bildirdi.

Kameralar incelenecek

Sabah saatlerinde olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak bölgede incelemede bulundu. Yapılan incelemede olay yerinde 7,65 mm bir tabancaya ait boş kovan tespit edildi.

Polis, olay yerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, çevre güvenlik kameralarını emare olarak aldı.

Perde gerisinde para mevzusu

Polisin soruşturması devam ederken, işletme direktörü Ahmet Şanlıtürk olayın perde gerisini anlattı.

Tanımadığı bir şahsın kendisinden önce 4 bin ardından 7 bin sterlin istediğini ifade eden Şanlıtürk şunları söyledi:

“Üç gün önce bir telefon aldık ve tanımadığım biri dört yıl öncesine ait 4 bin Sterlin borcum olduğunu söyleyerek para talep etti. Bir dönem oğlumun biraz borçları olmuştu. Bu borçları gerek şahıslara gerekse mahkeme veznesine yatırarak ödedik. Arayan kişiye ‘elinizde bir borç olduğunu gösteren belge varsa buyurun gelin dükkânımıza borcumuzu ödeyelim’ dedim. O konuşmanın ardından olay gününün yeni bir telefon daha geldi. Arayan kişi‘ dükkânına sıktırdım. 7 bin Sterlin borcun var’ dedi. Telefonu kapatıp dükkâna geldiğimde vitrin camında kurşun deliği gördüm ve polisi aradım. Polis ekipleri gelerek gerekli incelemeleri yaptı. Temennim bunu yapan veya yapanların bir an önce bulunmasıdır.”