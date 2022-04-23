Ticari araçlar denetlendi

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da dün trafik polisi ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Daire Müdürlüğü’ne bağlı müfettişler ortaklaşa denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde kurallara uymayan 4 ticari araç sürücüsüne ceza kesildi. Kontrollerin artarak devam edeceği belirtilirken, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, başta kaçak taşımacılık olmak üzere sektörün itibarını zedeleyen ve gelişmesini engelleyen yasa ihlallerine asla izin vermeyeceklerini söyledi.

Şoförler itiraz etti

Lefkoşa ve Gönyeli’de dün gerçekleştirilen denetimlerde üniversite servisleri, körüklü otobüsleri, dolmuşlar, taksiler kontrol edildi. Ekipler araçların güzergâhlarını, işletme izinlerini denetledi.

Yapılan denetimlerde üç otobüsün güzergâh dışı taşımacılık yaptığı ve bir otobüsün T izni olmadan çalıştığı belirlendi.

Polis, araçların sürücülerine ceza yazarken, bazı şoförler duruma isyan etti.

Trafik polisinin yazdığı ceza kağıdını yere atıp kontrol noktasından ayrılan sürücüler olduğu gözlemlendi.

Bazı şoförler de güzergah dışı taşımacılık yaptıklarını kabul etmedi, polisin bu öndeki bulgusuna itiraz etti.

Taksimetreyi açmıyorlar

Denetimlerin artarak devam edeceği belirtilirken, Trafik Dairesi müfettişleri ile polis ekiplerinin 25 Mart-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği kontrollerde kurallara uymayan 34 ticari araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı belirtildi. Taksicilere en çok, mesleki sürüş belgesi ibraz edememe ve seyahat sırasında taksimetreyi açmamaktan ceza kesildi.

Arıklı: İzin vermeyiz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ticari araç denetimlerinin yoğun bir şekilde devam edeceğini, başta kaçak taşımacılık olmak üzere sektörün itibarını zedeleyen ve gelişmesini engelleyen yasa ihlallerine asla izin vermeyeceklerini söyledi.

Ticari araç denetimleriyle ilgili açıklama yapan Arıklı, ülkede bulunan öğrenciler ve yaklaşan turizm sezonu göz önüne alındığında, özellikle taksi şoförlerinin kurallara uymalarını ve seyahatten önce taksimetrelerini açmaları gerektiğini belirtti.

Bu konuda çok sayıda şikâyet aldıklarını belirten Arıklı, önümüzdeki dönemde özellikle ülkeye gelen yabancıların bu konuyla ilgili bilgilendirilmeleri hususunda çalışma yapılacağını ifade etti.

“T izinleri” ve mesleki sürüş ehliyetleri konusunda araç sahipleri ve şoförlerini daha hassas olmaya çağıran Arıklı “herkesin yasalara uyma zorunluluğu var. Trafik güvenliği göz önüne alındığında mesleki sürüş ehliyeti bulunmayan birinin ticari araç kullanmasını son derece sakıncalı buluyorum. Bu konudaki hassasiyetimizi sürdüreceğiz” dedi.