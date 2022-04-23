Bakalım nasıl ödenecek

Devlet, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) Aksa Enerji Üretim Anonim şirketine olan borcunu devraldı.

Aksa’ya olan bir milyar 46 milyon liralık borç, Kıb-Tek’in değil, devletin gelirleriyle ödenecek. Dolayısıyla borç ödemesi için gerekli kaynak vatandaşın ödediği vergilerden karşılanacak. Borç devriyle ilgili yasa gücünde kararname dün itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnamenin genel gerekçesinde pandemi döneminde kurumun zararına elektirik satışı yaptığı,bu nedenle borç yükü altına girdiği belirtildi.

Kararnamenin genel gerekçesinde, pandemi koşulları ve ekonomik darboğaza nedeniyle halkın mağdur edilmemesi için elektrik fiyatlarının yükseltilmediği, maliyetlerin altında satış yapan Kıb-Tek’te ciddi borç yükü oluştuğu, kurumun mali yapısının bozulduğu ifade edildi.

Gerekçede, kamu kabiliyetinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, bu yolla Kıb-Tek’in enerji üretim, iletim ve dağıtımında arz güvenliği sağlanıp kesintisiz ve güvenilir bir üretim yapabilmesi açısından kurumun bir an önce Aksa’ya olan borçlarının devralınmasının, Kıb-Tek’in kamu hizmeti verme kabiliyetinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının kaçınılmaz olduğu belirtildi.

Işık: Vatandaş mı ödeyecek?

Bu arada Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, hükümetin Aksa Eneryi’ye olan bir milyar TL’lik borcun hangi kaynaktan ödeneceğini açıklamasını istedi.

Hasan Yılmaz Işık, yaptığı yazılı açıklamada, amaç, borcun elektrik faturalarıyla tüketicilere ödettirmek değilse, borcun hangi kaynaktan ödeyeceğinin açıklanması gerektiğini kaydetti.