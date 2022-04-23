Kabine 2 günde açıklanacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan hükümeti kurma görevini alan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, zaman kaybetmeden hükümet kurma çalışmalarını bitirip pazartesi sabahına kadar yeni bakanlar kurulu listesini sunmayı planladıklarını anlattı.

Süreci bayrama kadar tamamlamayı hedeflediklerini anlatan Sucuoğlu, bu kapsamda ilk olarak koalisyon ortaklarıyla görüşeceklerini, bu görüşme sonrası programın netleşeceğini belirtti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşme sonrası kullandığı “maskaralık” ifadesi hakkında sorulan bir soru üzerine Sucuoğlu “Maskaralık alışkın olduğumuz bir kelime değil, kendi değerlendirmesidir. Tufan Bey sevdiğimiz değer verdiğimiz bir arkadaşımızdır ama özellikle belirli konularda biraz daha dikkat etmek lazım” dedi.

Bu işleri kırmadan, dökmeden, ötekileştirmeden yürütmek gerektiğini anlatan Sucuoğlu, “İçinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçte daha fazla gerginlik yaratmamak en büyük amaç olmalı. Daha dikkatli olunmalı, herhalde o anda Hocamız gergindi diye düşünüyorum” dedi.

Sucuoğlu açıklamasının ardından soruları da yanıtladı.

Hükümetin bozulma nedeni ve kabine değişikliği üzerine bir soru üzerine de Sucuoğlu “Tahmin ediyorum yeni kabinede o engel ortadan kalacak” ifadelerini kullandı. Sucuoğlu, CTP’nin görüşünün “bize verilirse ve biz kuramazsak erken seçim gündeme gelsin” şeklinde olduğunu ifade ederek, bunun anayasal anlamda ve alışılagelmiş etik kurallar çerçevesinde doğru bir yaklaşım olmadığını belirtti.

“UBP’ye vermeyeceksiniz, ana muhalefete vereceksiniz ve ana muhalefet partisi kurarsa kurar, kurmazsa da erken seçim tarihi ortaya çıkar” şeklindeki görüşün doğru olmadığını dile getiren Başbakan Sucuoğlu, bunu Cumhurbaşkanı’nın kendi ekipleriyle değerlendireceğini söyledi.

Şart koşmanın özünün “Ben kabul etmem” demek olduğunu ifade eden Faiz Sucuoğlu, bu şartların yerine gelmesinin hem anayasal anlamda hem de genel etik kuralları içinde mümkün olmadığını belirtti.

Böyle bir dünya yok

“Böyle bir dünya yok” diyen Başbakan Sucuoğlu, “Demek ki bu şunu gösteriyor. Ana muhalefet partisi, partileri hükümet kurma düşüncesinde değiller. İlk intiba bu… Hükümeti kurma niyeti olan parti veya partiler ‘değerlendiririz’ der” şeklinde konuştu. Sucuoğlu, bunun aksinin, “Bana boşuna verme, ben öyle bir düşüncede değilim” demek olduğunu belirtti.

Aynı durumdayız ve aynı kararlılıktayız

Kabine değişikliği hakkındaki bir soru üzerine Sucuoğlu, “Bizim belli prensiplerimiz, belli duruşumuz var o konuda herhangi bir taviz vermemizin mümkün olmadığını basınla paylaştık. Aynı durumdayız ve aynı kararlılıktayız” şeklinde konuştu.