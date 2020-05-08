İhbar ele verdi

Aldığı bir ihbarı değerlendiren narkotik ekipleri, Lefkoşa’da uyuşturucu satışı yaptıkları belirtilen Nijerya uyruklu Gerry Onuwa Kachıckwu ve Uduakabasi Emmanuel Onwıoduokıt’i yakaladı.

Zanlıların tasarrufunda kâğıtlara sarılı satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zanlıların evinde uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen paralar da bulunurken, Gerry Onuwa Kachıckwu ve Uduakabasi Emmanuel Onwıoduokıt dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 6 Mayıs tarihinde saat 15.00 sıralarında Gerry Onuwa Kachıckwu’nun Lefkoşa’daki evinde arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada iki ayrı kâğıda sarılı bir gram hintkeneviri, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu olan bir adet sarma sigara ve 3 bin 750 Dolar, 400 Euro, 50 Sterlin, bin 100 TL nakit para bulunduğunu ifade etti. Polis, bulunan paranın uyuşturucu satışından elde edildiğine inanıldığını belirtti. Polis, zanlının gözaltına alındığını, yapılan soruşturmada Uduakabasi Emmanuel Onwıoduokıt’ın da suçla bağının tespit edildiğini açıkladı. Lefkoşa’da tespit edilerek gözaltına alınan Onwıoduokıt’ın üzerinde arama yapıldığını söyleyen polis, çantasında 5 ayrı kâğıda sarılı 8 gram hintkeneviri bulunduğunu ifade etti. Polis, tutuklanan her iki zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek, 5 gün süre istedi.

Mahkeme haklarında soruşturma yürütülen zanlıların 5 gün süre ile tutuklu kalmalarına emir verdi.