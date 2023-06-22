İhbarla yakalandı

Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 60 gram hintkeneviriyle yakalanan Mısır uyruklu Abdullah Adel Hassan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Nurettin Enginer, 14 Haziran 2023 tarihinde, zanlının tasarrufunda uyuşturucu olduğu bilgisini aldıklarını ve aynı tarihte saat 20.30 sıralarında, kiralık araçla seyir halinde tespit ettiklerini anımsattı.

Araçta yapılan aramada 58 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıklayan polis, zanlının evinde yapılan aramada ise 2 gram hintkeneviri bulunduğunu anımsattı. Zanlının 16 Haziran 2023 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini hatırlatan polis, bu süre zarfında soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve teminat talep etti.

Mahkeme, 30 bin TL nakit teminat yatırması şartıyla zanlıyı davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.