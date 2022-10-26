Trafik sorununu da çözecek

Girne Bağımsız Belediye Başkanlığı için adaylığını açıklayan Zeki Çeler, Girne’yi yeniden çekim ve cazibe merkezi haline getirmek için imaj ve marka çalışması yapacağını, kentteki trafik sorununu çözmek için projelerinin hazır olduğunu kaydetti.

Çeler, “Doğru vizyonla Girne’yi yaşanabilir noktaya getirmek, bu kenti marka yapmak için adayım” dedi.

Yapılan açıklamaya göre, Zeki Çeler, katıldığı bir programda soruları yanıtladı.

Zeki Çeler, Girne’yi yeniden çekim ve cazibe merkezi haline getirmek için imaj ve marka çalışması yapacağını belirterek, trafik sorununu çözmek için projelerinin hazır olduğunu kaydetti.

Ring sistemini uygulayacağız

Kentteki en büyük sorunun trafikle ilgili olduğunu, bunu anketlerin de gösterdiğini söyleyen Çeler, “Önceliğimiz trafiği çözmek. Şehir planlama, mimar ve mühendislerin yer aldığı ekibimizle projelerimizi hazırladık” şeklinde konuştu.

Mevcut başkanının Girne Trafik Ulaşım Master Planı’nı dikkate almadığını savunan Çeler, “Şehir trafiğini çözmek ve rahatlatmak için kısa vadede Girne’de tek yön ring sistemini uygulayacağız” diye konuştu.

Bisiklet yolları oluşacak

Şehir planlama ve trafik uzmanlarının önerileri doğrultusunda trafik konusunda projeler hazırlandığını ifade eden Çeler, “Tek yön ring sisteminin hayata geçmesiyle, trafik rahatlatılacak ve çift şeritli yollar, tek yön olacak. Paralel yollar üzerinden çıkış yapılabilecek. Proje büyük bir külfet gerektirmiyor ve hemen uygulanabilir. Bu projeyle bisiklet yolları da oluşacak” ifadelerini kullandı

Trafik rahatlatılacak

Orta vadede trafiği rahatlatmak amacıyla askeri bölgede alternatif yolların kullanılması için girişim yapılacağını aktaran Çeler, “Ulaştırma Bakanlığı’nın yapması gereken ve uzun vadeli olan Doğu Çevre Yolu Projesi’nin bitimini beklemeden doğu bölgesindeki trafiği rahatlatmak için Ozanköy ve Doğanköy’de yapılacak köprülerle araçlar kent içine girmeden Lefkoşa yoluna yönlendirilecek. Ciklosa bağlanan ve bitirilemeyen yol tamamlanacak. Köprü ve kaçış yollarıyla trafik rahatlatılacak” dedi.

Belediye borçlanarak maaş ödüyor

Girne Belediyesi'nin maddi durumunun iyi olmadığını ve borçlanılarak maaş ödendiğini aktaran Çeler, mevcut başkanın belediyelerin devlet katkı payı konusunda gerekli mücadeleyi vermediğini savunarak, “Devlet katkı payının nüfus oranında alınması ve Girne’de nüfus sayımının yapılması için girişim yapacağız” diye konuştu.

