Girne’de geçtiğimiz gün meydana gelen soygun ve tehdit olayının perde gerisinde seks tuzağı olduğu ortaya çıktı. Doğukan Doğan’ın Hornet isimli eşcinsel arkadaşlık sitesinde tanıştığı H.İ.K.’yi ((E-23) tuzağa düşürmek için 17 yaşındaki A.K.’yi (E) kullandığı belirtildi. Doğan’ın A.K ile beraber olabileceğini söyleyip, H.İ.K.’yi evine çağırdığı, ikisini bir odaya koyduktan ve soyunmalarını bekledikten sonra ansızın içeri girip o hallerini kayda aldığı belirtildi. Doğan’ın daha sonra H.İ.K.’nin cep telefonunu aldığı açıklandı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fezile Kesat, 4 Ocak 2022 tarihinde saat 14.45 sıralarında Doğan’ın (E-23) Hornet isimli eşcinsel arkadaşlık sitesinden tanışan ve seks yapmak için Girne’de bir evde buluşan H.İ.K. ((E-23) ile A.K.’yi (E-17) yatak odasında çıplak vaziyette gördükten sonra cep telefonuyla kayda aldığını ifade etti.

Polis, Doğan’ın bıçağı H.İ.K.’nin boğazına dayayıp, “Sen bunun kaç yaşında olduğunu biliyor musun? Babası duyarsa seni de onu da öldürür” dedikten sonra H.İ.K.’ye ait 4 bin TL değerindeki iPhone 11 pro marka cep telefonunu korkutarak aldığını ve “Polise gidersen seni öldürürüm” diyerek tehdit ettiğini söyledi. Kesat, Doğan ve A.K.’nin sirkat ettikleri cep telefonunu Girne’de bir telefoncu dükkânında satmak istedikleri esnada yakalandıklarını ifade etti. Polis, olayda kullanılan bıçağın olay mahallinde bulunarak emare alındığını da söyledi. Polis memuru Kesat, zanlı



17 yaşındaki A.K.’nin ifadesinde Doğukan Doğan’ın bir adamı kandıracağını, onu odaya sokup soymasını istediğini söylediğini aktardı.

Adamı oyuna getireceğiz

Polis, zanlı Doğan’ın cep telefonunda yapılan incelemede A.K’ye, “Çabuk gel, neredesin oyuna getireceğimiz adam gelmek üzere” diye mesaj attığını belirlediklerini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade eden Kesat, teminat talep etti.

Mahkeme her iki zanlı için birer kefilin 250 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlıların tutuksuz yargılanmasına emir verdi.