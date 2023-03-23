İki ay içinde yargılanacak

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından aracında yapılan aramada bir kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirilen Mehmet Yardımcı hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olgular yeniden aktarılarak, teminat talep edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, 13 Mart 2023 tarihinde, zanlının tasarrufunda yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve operasyon düzenlediklerini anlattı. Zanlının Maraş bölgesinde tespit edildiğini kaydeden polis, aracına bindiği esnada alıkonulduğunu belirtti.

Polis memuru, araçta yapılan aramada, ön yolcu koltuğu altındaki paspas üzerinde, 13 ayrı poşette, paketlenmiş halde toplam bir kilo 800 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini anımsattı.

Yardımcı’nın uyuşturucu maddeleri, Ocak ayı içerisinde, Yenierenköy bölgesinde balık avladığı esnada bulduğunu söylediğini hatırlatan polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve yüklü miktarda yakalanan ve mahkum olması halinde uzun süreli hapislik cezası alması kuvvetle muhtemel zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Mahkeme talebi uygun buldu ve zanlının, 2 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.