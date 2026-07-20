İki ayrı devlet oluştu

Başbakan Ünal Üstel, KKTC’nin Kıbrıs Türk halkının egemen iradesinin eseri olduğunu belirterek, “Bu devlet geçici değil kalıcıdır; pazarlık konusu değil, halkımızın onurunun ve varoluşunun teminatıdır.” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 52’nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, federasyon müzakerelerine geri dönüşün mümkün olmadığını vurguladı; Türkiye’nin desteğiyle iki devletli çözüm vizyonunu savunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Üstel, 20 Temmuz 1974’ün Kıbrıs Türk halkının kaderinin değiştiği, esaretin yerini özgürlüğe, korkunun yerini güvene, belirsizliğin yerini ise geleceğe bıraktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Barış Harekatı’nı “İnsanlık vicdanının, uluslararası hukukun ve meşru müdahale hakkının tarihe geçen en haklı örneklerinden biri” olarak nitelendiren Üstel, 1963’te başlayan Kanlı Noel saldırılarının ardından Kıbrıs Türk halkının 11 yıl boyunca sistematik katliamlar, göçe zorlamalar ve kuşatmalarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

15 Temmuz 1974’te Yunan cuntasının gerçekleştirdiği darbenin adayı felaketin eşiğine sürüklediğini kaydeden Üstel, böyle bir dönemde anavatan Türkiye’nin uluslararası anlaşmalardan doğan garantörlük hakkını kullanarak Başbakan merhum Bülent Ecevit liderliğinde Kıbrıs Barış Harekatı’nı gerçekleştirdiğini, tüm adanın geleceğini kurtardığını ifade etti.

.Ecevit ile dönemin Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı, harekatın planlanması ve uygulanmasında görev alanları ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını anan Üstel, büyük mücadelenin siyasi temellerini atan toplum ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı da saygı, rahmet ve minnetle yad etti.



