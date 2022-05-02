İkisi de tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da şüpheli görülen Maliale Dongba İkoud’un üzerini arayan polis, 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlı uyuşturucu maddeyi İlanga Mbana Henock’tan aldığını itiraf etti. Polis, Henock’u da yolda yürüdüğü sırada tespit ederek, gözaltına aldı. Zanlının çantasında yapılan aramada 15 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Analiz sonuçları çıkmadı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cüneyt Arkın, 28 Nisan 2022 tarihinde, yaya olarak yürürken şüpheli hareketler sergileyen zanlı Maliale Dongba İkoud’un, üzerinde yapılan arama sonucunda, şortunun cebinde, 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının, konu maddeyi zanlı İlanga Mbana Henock’tan aldığını itiraf ettiğini söyledi. Polis memuru, İlanga Mbana Henock’un 29 Nisan 2022 tarihinde tespit edildiğini ve yapılan arama sonucu, bel çantasında 15 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti. Polis, uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını söyledi. Polis, soruşturma maksatlı mahkemeden ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 8 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.