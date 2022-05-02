Ölümle yüzleşti

Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs’ta 4 gün önce tatile gelen ve Gazimağusa’da konaklayan 56 yaşındaki Yunan turist Paul John Eliades önceki gece fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Rahatsızlanarak hastaneye götürülen Eliades’in uyuşturucu madde kullandığından şüphe edildi. Eliades, ifadesine başvuran hastane polisine uyuşturucu kullandığını itiraf etti. İtiraf üzerine narkotik ekiplerine haber verildi. Zanlı hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak, hakkında soruşturma başlatıldı.

Zanlı dün uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturma başlatıldı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Nurettin Enginer, 30 Nisan 2022 tarihinde Yakın Doğu Hastanesi’nden aldıkları bilgide, zanlının, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını ve uyuşturucu kullandığına dair şüphe üzerine kendilerine bilgi verildiğini söyledi. Polis, zanlının, uyuşturucu kullandığını itiraf etmesi üzerine bavulunda arama yapıldığını ve eroin kalıntısı içeren çay kaşığı, enjektör, cam pipo ile 300 miligram “hintkeneviri” bulunduğunu açıkladı. Polis, tedavisinin ardından zanlının gözaltına alındığını söyledi. Polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, kaşık ve enjektör üzerinde parmak izi incelemesi yapılacağını ifade etti. Polis memuru Enginer, soruşturmanın yeni başladığını, zanlının ifadesinde bazı beyanlarda bulunduğu, ifadesinin doğru olup olmadığına dair araştırma yapılacağını belirtti. Polis memuru Nurettin Enginer, zanlının yürütülecek soruşturma esnasında ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.