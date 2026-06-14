Bir ay daha uzatıldı

İçişleri Bakanlığı, Ercan Havalimanı ve çevresinde uygulanan dron uçuş yasağının bir ay süreyle daha uzatıldığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla Akıncılar, Erdemli, Kırklar, Gaziköy, Gaziler, Paşaköy, Yiğitler, Kırıkkale, Meriç, Dilekkaya ve Balıkesir köyleri ile çevresinde dron ve benzeri insansız hava araçlarının uçurulmasına yönelik yasağın devam ettirildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yasağın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağı ve bir aylık süreyle uzatıldığı ifade edildi.

Yetkililer, yasağa uymayan kişiler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem başlatılacağını da bildirdi.

