Hasar tespiti yapılıyor

Ömer KADİROĞLU

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yangında hasar gören birimlerinde inceleme yaptı.

Sağlık Bakanı Pilli, yangında zarar gören servislerin en geç yarın yeniden hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

İncelemelerinin arından basına açıklama yapan Pilli, Diyalog’un sorusu üzerine sigorta konusuna da değindi.

Pilli, yangında zarar gören cihazların ve binanın ilgili sigorta şirketi tarafından ödeneceğini ifade etti. Bakan Pilli şunları ifade etti:

“Hastanede olağanüstü bir çalışma var. Hastanenin bazı bölümleri bugün yeniden hizmet vermeye başlayacak ancak KVC ve Anjiyo bölümlerini açamayacağız. Hastaneyi eski halinden daha ileriye götürmeyi hedefliyoruz. Halkımız rahat olsun. Burada her şey şeffaf bir şekilde takip edilmektedir. Yangında zarar gören cihazlar için ön tespit sigorta tarafından yapılmıştır. Diğer tüm aletler de Türkiye’deki ilgili şirket tarafından kontrol edilecek. Burada sigorta üzerine düşen görevi yapacaktır. Burada harcanan her kuruşun hesabını vereceğiz. Yangında zarar gören cihazlar da bina da sigortalıdır ve zarar sigorta tarafından karşılanacaktır.”

“Sigorta 1 Şubat’ta yenilendi”

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Cuma günü yaşanan yangın sonrası inceleme ve hasar tespit çalışmaları konusunda açıklama yaptı. Hastanenin sigortasının 1 Şubat’ta yenilendiği belirtilen açıklamada yangının ardından hasar tespiti için ön çalışmanın yapıldığı, bugün ön kayıt tutanağı imzalanacağı kaydedildi.

Bakanlık, yangınla ilgili inceleme ve hasar tespit çalışmaları için ilgili birimlerden bir grup oluşturulduğunu belirterek, yardım kampanyasının, sigorta tazmin işlemleri zaman alacağı için cihaz ve donanımın yenilenmesi ve hastanenin yeniden çalışabilir hale getirilmesi için başlatıldığını duyurdu.

İnceleme ve hasar tespit çalışmaları…

Sağlık Bakanlığı, devlet hastanesindeki yangının ardından aynı gün inceleme ve hasar tespit çalışmaları için “Maliye Bakanlığı, Mapfree Insurance co. Ltd. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürlüğü, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Muhasebe Birimi ve Donatım Birimi’nin görevlendirildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlarının tamamının, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından yapılan ihaleye göre Mapfree Sigorta Şirketi tarafından sigortalandığı belirtilen açıklamada sigorta yenilenme işleminin 1 Şubat 2020 tarihinde Maliye Bakanlığı’nca yapıldığı, sağlık kuruluşlarının da ayrı ayrı sigortalandığı bildirildi.

Açıklamada, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan ana birim, ayaktan tanı merkezi, Thalassaemia Merkezi, poliklinikler, Diyabet Merkezi ve Onkoloji Merkezinin ayrı ayrı sigortalandığı kaydedildi.