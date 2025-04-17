Stratejik önemi var

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının bugüne kadar çok zor günlerden geçtiğini belirterek, soğukkanlılıkla hareket edilmesi ve analizlerin iyi yapılması gerektiğini vurguladı.

Öztürkler, Türk Devletleri’nin Güney Kıbrıs’ta büyükelçilik açma çalışmalarında Avrupa Birliği (AB) ile yürütülen ekonomik iş birliğinin etkili olduğunu ifade etti.

Öztürkler, Anavatan Türkiye ile yürütülen milli davanın iyi anlaşılması gerektiğini belirterek, yılmadan ve daha iyi anlatmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, katıldığı bir programda gündemi değerlendirdi.

Halkın bazı noktaları anlayabilmesi açısından moral bozmamanın önemine dikkat çeken Öztürkler, KKTC’nin tanınmasının Türk dünyasının bir görevi olduğunu anlatmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Öztürkler, Doğu Akdeniz’in enerji koridorlarının kesiştiği, deniz yetki alanlarının ihtilaf konusu olduğu ve bölgesel aktörlerin nüfuz mücadelesine sahne olduğu kritik bir bölge olduğunu vurguladı.

Öztürkler, KKTC’nin bu stratejik havza içinde yalnızca Türkiye için değil, tüm Türk Devletleri için özel bir anlam taşıdığını kaydetti.

Öztürkler, Kıbrıs Rum tarafının 2004 yılında federasyon modelini öngören Annan Planı’nı reddetmesine rağmen tek taraflı olarak Avrupa Birliği üyeliğine kabul edildiğini hatırlattı.

Dimitriu’ya tepki…

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu ’nun Avrupa Birliği ordusuna ilişkin açıklamalarına da değinen Öztürkler, Dimitriu’nun Türkiye’nin Güney Kıbrıs’a yönelik yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Avrupa savunma planlamalarına katılmasının mümkün olmadığını ifade etmesini, Türkiye karşıtı bir duruş olarak değerlendirdi.

Öztürkler, bu tür söylemlerin bölgesel barış ve iş birliğine zarar verdiğini belirterek, KKTC’nin haklarını savunmaya devam edeceğini ve Türkiye ile koordinasyon içinde hareket ederek bu tür söylemlere karşı duracaklarını ifade etti.

Öztürkler, “bu açıklamalar, bölgedeki siyasi gerilimlerin artmasına neden olurken, KKTC’nin diplomatik girişimlerini daha da güçlendirmesi ve iki devletli çözüme sahip çıkması gerektiğini ortaya koyuyor” dedi.

